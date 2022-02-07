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Украина согласна. У Эрдогана назвали условие встречи Зеленского и Путина в Турции

Автор: Валерия Полищук

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина может пройти в Турции. Однако изначально российская сторона должна принять приглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

Ранее сообщалось, что Турция договорилась о встрече Путина и Зеленского на своей территории, стороны уточняют даты.

Зеленский также прокомментировал возможность встречи с Путиным в Турции, заявив, что ему "не важно, где ставить точку в войне".

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинТурция