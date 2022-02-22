Украина собрала рекордный в истории урожай зерновых: что это значит для экономики

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные по производству зерновых и зернобобовых культур в 2021 году. Урожай зерновых составил 85,68 млн тонн, что на 10,54 млн тон больше, чем в рекордном 2019 году - 75,14 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, урожай вырос на 32% по сравнению с 2020 годом (64,93 млн тонн). В 2021 году зерновые были собраны с площади 15,92 млн га. Средняя урожайность составила 53,8 центнера с гектара. В частности, валовый сбор составил: Пшеница - 32,08 млн тонн,

Кукуруза - 41,87 млн тонн,

Ячмень - 9,42 млн тонн,

Рожь - 0,59 млн тонн,

Тритикале - 0,03 млн тонн,

Овес - 0,47 млн тонн,

Гречиха - 0,11 млн тонн,

Сорго - 0,17 млн тонн,

Просо - 0,20 млн тонн,

Рис - 0,05 млн тонн,

Культуры зернобобовые - 0,68 млн тонн.