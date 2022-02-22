Украина собрала рекордный в истории урожай зерновых: что это значит для экономики
Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные по производству зерновых и зернобобовых культур в 2021 году. Урожай зерновых составил 85,68 млн тонн, что на 10,54 млн тон больше, чем в рекордном 2019 году - 75,14 млн тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
По данным статистического ведомства, урожай вырос на 32% по сравнению с 2020 годом (64,93 млн тонн).
В 2021 году зерновые были собраны с площади 15,92 млн га. Средняя урожайность составила 53,8 центнера с гектара.
В частности, валовый сбор составил:
- Пшеница - 32,08 млн тонн,
- Кукуруза - 41,87 млн тонн,
- Ячмень - 9,42 млн тонн,
- Рожь - 0,59 млн тонн,
- Тритикале - 0,03 млн тонн,
- Овес - 0,47 млн тонн,
- Гречиха - 0,11 млн тонн,
- Сорго - 0,17 млн тонн,
- Просо - 0,20 млн тонн,
- Рис - 0,05 млн тонн,
- Культуры зернобобовые - 0,68 млн тонн.
По оценкам НБУ, увеличение урожая зерновых на 10% дает дополнительный рост с/х на 3,4 п.п. и прямое влияние в рост реального ВВП - на 0,3 п.п. Соответственно, только рекордный урожай зерновых в этом году обеспечит около 0,9 п. п. в рост реального ВВП в 2021 году. Таким образом, урожай обеспечил около трети роста экономики Украины в 2021 году (на 3%).