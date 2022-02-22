Україна зібрала рекордний в історії урожай зернових: що це означає для економіки

Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані з виробництва зернових та зернобобових культур у 2021 році. Урожай зернових склав 85,68 млн тонн, що на 10,54 млн тон більше, ніж у рекордному 2019 році - 75,14 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, урожай зріс на 32% порівняно з 2020 роком (64,93 млн тонн). У 2021 році зернові були зібрані з площі 15,92 млн га.середня врожайність склала 53,8 центнера з гектара. Зокрема, валовий збір склав: Пшениця - 32,08 млн тонн,

Кукурудза - 41,87 млн тонн,

Ячмінь - 9,42 млн тонн,

Жито - 0,59 млн тонн,

Тритикале - 0,03 млн тонн,

Овес - 0,47 млн тонн,

Гречиха - 0,11 млн тонн,

Сорго - 0,17 млн тонн,

Просо - 0,20 млн тонн,

Рис - 0,05 млн тонн,

Культури зернобобові - 0,68 млн тонн.