Україна зібрала рекордний в історії урожай зернових: що це означає для економіки
Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані з виробництва зернових та зернобобових культур у 2021 році. Урожай зернових склав 85,68 млн тонн, що на 10,54 млн тон більше, ніж у рекордному 2019 році - 75,14 млн тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, урожай зріс на 32% порівняно з 2020 роком (64,93 млн тонн).
У 2021 році зернові були зібрані з площі 15,92 млн га.середня врожайність склала 53,8 центнера з гектара.
Зокрема, валовий збір склав:
- Пшениця - 32,08 млн тонн,
- Кукурудза - 41,87 млн тонн,
- Ячмінь - 9,42 млн тонн,
- Жито - 0,59 млн тонн,
- Тритикале - 0,03 млн тонн,
- Овес - 0,47 млн тонн,
- Гречиха - 0,11 млн тонн,
- Сорго - 0,17 млн тонн,
- Просо - 0,20 млн тонн,
- Рис - 0,05 млн тонн,
- Культури зернобобові - 0,68 млн тонн.
ЗА оцінками НБУ, збільшення врожаю зернових на 10% дає додаткове зростання с/г на 3,4 п.п. і прямий вплив в зростання реального ВВП - на 0,3 п. п. відповідно, тільки рекордний урожай зернових в цьому році забезпечить близько 0,9 п. п. в зростання реального ВВП в 2021 році. Таким чином, урожай забезпечив близько третини зростання економіки України в 2021 році (на 3%).