"Политический ключ - в Берлине". Украина сможет вступить в НАТО до 2030 года, - посол Мельник

По словам Мельника, Украина за последние годы выполнила более 2 000 контрольных показателей, которые соответствуют евроатлантическим стандартам. Потому вступить в НАТО страна сможет до 2030 года.

Также посол отметил, что политический ключ интеграции Украины с Западом находится в Берлине.

"Одно предложение в коалиционном соглашении нового федерального правительства, в котором Германия пообещает Украине членство в ЕС и НАТО, станет геополитическим прорывом", - подчеркнул Мельник.

Кроме того, он уверен, что решение о вступлении Украины в НАТО ничего не стоило бы немецким налогоплательщикам. Однако вместе с тем это дало бы серьезный посыл, который перевесил бы все санкции против России.

"Путин провел красную черту в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС и Германия, похоже, испугавшись слепо приняла его позицию. Это скандал. В демократической и экономически успешной Украине, как части западного сообщества ценностей, глава Кремля видит опасность для своего тоталитарного насильственного режима. Принятие Украины в ЕС и НАТО также станет позитивным сигналом для угнетенного гражданского общества в России", - отметил украинский посол.