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Стефанишина предложила НАТО создать дайджест реформ в Украине: зачем он нужен

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Одесса, Вторник 26 октября 2021 20:05
Стефанишина предложила НАТО создать дайджест реформ в Украине: зачем он нужен Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина встретилась с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой Местерхази. Она предложила создать дайджест реформ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис вице-премьера Стефанишиной.

По словам Стефанишиной, такой дайджест мог бы существовать на постоянной основе. Она предложила представить его во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоится в Киеве в 2022 году.

"Такая беспристрастная информация поможет парламентариям лучше ориентироваться в текущих реформах в Украине, чтобы вместе работать над дальнейшим воплощением евроатлантических стремлений страны", - пояснила она.

Напомним, накануне Украину впервые за полвека пригласили на заседание комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений.

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НАТО Украина Ольга Стефанишина
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