МИД Украины раскритиковало указ Путина о паспортах для украинцев

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Украинский МИД требует от РФ отмены решений о противоправной паспортизации

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили, что решение предоставлять российское гражданство отдельным категориям украинцев по упрощенной процедуре является нарушением международного права и суверенитета Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу МИД Украины.

В МИД отметили, что документы, которые направлены на предоставление гражданам Украины российского гражданства в противоправный способ, остаются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.

"Особенно циничным является задекларированная цель принятых российской стороной решений - "защита прав и свобод человека и гражданина", поскольку права и свободы граждан Украины стали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии и оккупации Российской Федерацией части суверенной территории Украины — Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - заявили в МИД.

Также в министерстве требуют от РФ отмены всех решений относительно противоправной паспортизации. Они добавили, что оставляют за собой право принять эффективные меры для защиты национальной безопасности.

"Ожидаем от наших международных партнеров ужесточения санкций против кремлевского режима. Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД", - сообщили в МИД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Путин упростил выдачу паспортов переселенцам из Крыма и Донбасса. Согласно новому документу, упрощенный порядок будет распространяться на граждан (и лиц без гражданства), которые родились и постоянно проживали в Крыму и Севастополе, но выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их детям, супругам и родителям.