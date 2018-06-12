Украина сможет получать газ по газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию, - Порошенко

Порошенко отметил, что Украина полностью поддерживает проект TANAP

Украина сможет получать газ по газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) в рамках рабочего визита в Турцию.

"Украина сможет получать газ по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) через Болгарию и Румынию", - заявил Порошенко.

Как отметил Порошенко, Украина полностью поддерживает проект TANAP, поскольку это является "энергетической безопасностью в том числе Европы и Украины".

Трансанатолийский газопровод (TANAP) - газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию до греческой границы. В частности, одна ветка газопровода из Турции пойдет в Болгарию.

Благодарен своему другу Президенту Турции Recep Tayyip Erdoğan за приглашение на церемонию, которая удостоверяет историческое событие для Турции, Сербии, Азербайджана, ЕС и Украины – запуска в эксплуатацию Транс-анатолийского газопровода (TANAP). Украина полностью поддерживает проект TANAP, ведь это энергетическая безопасность в том числе Европы и Украины. Мы сможем получать газ из Транс-анатолийского газопровода (TANAP) через Болгарию и Румынию. Опубликовано Петром Порошенко 12 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе визита в Турцию Порошенко примет участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).