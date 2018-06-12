Україна зможе отримувати газ по газопроводу TANAP через Болгарію і Румунію, - Порошенко

Порошенко зазначив, що Україна повністю підтримує проект TANAP

Україна зможе отримувати газ по газопроводу TANAP через Болгарію і Румунію. Про це заявив президент України Петро Порошенко на церемонії запуску в експлуатацію Трансанатолійського газопроводу (TANAP) в рамках робочого візиту до Туреччини.

"Україна зможе отримувати газ з Трансанатолійського газопроводу (TANAP) через Болгарію і Румунію", - заявив Порошенко.

Як зазначив Порошенко, Україна повністю підтримує проект TANAP, оскільки це є "енергетичною безпекою в тому числі Європи і України".

Трансанатолійський газопровід (TANAP) - газопровід з Азербайджану через Грузію і Туреччину до грецького кордону. Зокрема, одна гілка газопроводу з Туреччини піде в Болгарію.

Вдячний своєму другові Президенту Туреччини Recep Tayyip Erdoğan за запрошення на церемонію, яка засвідчує історичну подію для Туреччини, Сербії, Азербайджану, ЄС та і для України – запуску в експлуатацію Транс-анатолійського газопроводу (TANAP). Україна повністю підтримує проект TANAP, адже це енергетична безпека в тому числі Європи і України. Ми зможемо отримувати газ з Транс-анатолійського газопроводу (TANAP) через Болгарію і Румунію. Опубліковано Петром Порошенком 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході візиту до Туреччини Порошенко візьме участь у церемонії запуску в експлуатацію Трансанатолійського газогону (TANAP).