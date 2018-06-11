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Порошенко завтра відвідає Туреччину на запрошення Ердогана

НовиниПолітика    11.06.2018 - 21:38
Фото: Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган (president.gov.ua)

12 червня Порошенко візьме участь у відкритті Трансанатолійського газогону

Президент України Петро Порошенко завтра, 12 червня 2018 року, відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку на запрошення її президента. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Візит здійснюється на запрошення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Програмою візиту передбачена низка двосторонніх зустрічей президента України з лідерами іноземних держав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Порошенко візьме участь у церемонії запуску в експлуатацію Трансанатолійського газогону (TANAP).

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив позицію Анкари щодо підтримки територіальної цілісності України. Чавушоглу також підкреслив стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною та підтвердив готовність і надалі порушувати питання Криму на всіх міжнародних майданчиках.

Додамо, що Туреччина також заявляла про готовність взяти участь в миротворчій місії на Донбасі.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Реджеп Тайіп Ердоган, Турция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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