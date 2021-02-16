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Украина и Словакия договорились провести бизнес-форум

Автор: Дмитрий Левицкий

Во вторник, 16 февраля, в Киеве состоялась встреча министров иностранных дел Украины и Словакии Дмитрия Кулебы и Ивана Корчока. Министры договорились развивать торговые связи между странами.

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

"На днях Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины и Совет словацких экспортеров подписали меморандум о сотрудничестве. Это конкретный шаг для оживления торговых контактов между нашими странами", - рассказал Кулеба.

Главы МИД договорились в этом году провести бизнес-форум между украинскими и словацкими компаниями. Бизнес-форум пройдет под эгидой министерств иностранных дел Украины и Словакии.

Кроме того, министры подробно обсудили дальнейшее взаимодействие между Украиной и Словакией в энергетической сфере, а также договорились совместно работать над облегчением условий пересечения границы.

Напомним, в конце января Словакия заявила о намерении присоединиться к Крымской платформе. Представители Словакии планируют приехать на первый саммит Крымской платформы.

Добавим, в середине января на границе со Словакией закрылся пункт пропуска, поэтому порядок пропуска через украинско-словацкую границу был изменен.

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