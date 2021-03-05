Украина скоро может получить ответ относительно вступления в НАТО, - Стефанишина

По ее словам, как быстро Украина сможет стать членом НАТО зависит от того, когда Украина получит план действий относительно членства.

"Я думаю, что очень скоро мы сможем услышать ответ на этот вопрос. В пределах этого года. Мы сегодня говорим о получении плана действий относительно членства. Как только Украина получит план действий относительно членства, от нас будет зависеть, когда мы будем в НАТО", - сказала Стефанишин.

Она выразила надежду, что Украине удастся быстрее вступить в НАТО, чем Северной Македонии.

"Наше членство будет через десять плюс-минус два года", - отметил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

24 февраля президент Владимир Зеленский издал указ, которым утвердил положение про годовые национальные программы под эгидой комиссии Украина-НАТО. Глава государства также дал ряд поручений Кабинету министров Украины.

Ранее сообщалось, что Оксана Маркарова, которая назначена послом в Вашингтоне, считает вовлеченность Украины к системе коллективной безопасности и вступление в НАТО одной из приоритетных задач. Выполнение плана возможно при поддержке Соединенных Штатов.