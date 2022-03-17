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Украина синхронизировала энергосистему с европейской. Галущенко назвал следующий шаг

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объединение электроэнергетических рынков Украины и ЕС будет следующим этапом после уже реализованной технической синхронизации наших энергосистем. В налаживании коммерческого оборота электрической энергии заинтересована как Украина, так и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

"Сейчас мы осуществили техническую синхронизацию. Вопрос коммерческого экспорта-импорта рассматривается следующим этапом. Я очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - отметил министр.

Галущенко подчеркнул, что в налаживании полноценного коммерческого оборота электрической энергии заинтересована как Украина, так и наши европейские партнеры. "Мы сейчас уже видим, что есть запросы покупать электроэнергию в Украине", - добавил он.

Министр также отметил, что синхронизация ОЭС Украины с европейской ENTSO-E даст новый мощный импульс для развития электроэнергетического комплекса Украины и позволит увеличить привлечение инвестиций.

"Это дает много возможностей для отечественной энергетики и с точки зрения развития, инвестиций, возможностей для наших генераций на европейских рынках, которые откроются в скором времени. Мы уверены, что после победы это будет очень существенный механизм для развития возможностей инвестирования и восстановления нашей энергосистемы", - отметил Галущенко.

Украинская энергосистема доказала свою устойчивость даже в нынешних условиях войны, подчеркнул министр. "А сейчас, будучи частью энергосистемы Европейского Союза, мы стали еще крепче. Сейчас мы еще более уверены в том, что украинские потребители будут обеспечены светом, а энергосистема и в дальнейшем будет работать эффективно и надежно", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Электроэнергия