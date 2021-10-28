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Украина и Швейцария договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

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Четверг 28 октября 2021 20:01
Украина и Швейцария договорились о взаимном признании COVID-сертификатов Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Швейцария договорились взаимно признать сертификаты о вакцинации. Власти двух стран уже обменялись нотами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы договорились (со Швейцарией - ред.) о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса. Обмен нотами уже состоялся", - заявил министр.

Он также добавил, что взаимное признание COVID-сертификатов является очень важным шагом, прежде всего это шаг доверия, существующего между двумя странами.

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Дмитрий Кулеба Швейцария
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