Украина и Швейцария договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

Украина и Швейцария договорились взаимно признать сертификаты о вакцинации. Власти двух стран уже обменялись нотами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Мы договорились (со Швейцарией - ред.) о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса. Обмен нотами уже состоялся", - заявил министр.

Он также добавил, что взаимное признание COVID-сертификатов является очень важным шагом, прежде всего это шаг доверия, существующего между двумя странами.