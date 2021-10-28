ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання COVID-сертифікатів

Новость на русском →
Четвер 28 жовтня 2021 20:01
Україна і Швейцарія домовилися про взаємне визнання COVID-сертифікатів Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна і Швейцарія домовилися взаємно визнати сертифікати про вакцинацію. Влада двох країн вже обмінялися нотами.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми домовилися (зі Швейцарією - ред.) про визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для вільних і безпечних подорожей громадян і бізнесу. Обмін нотами вже відбувся", - заявив міністр.

Він також додав, що взаємне визнання COVID-сертифікатів є дуже важливим кроком, насамперед це крок довіри, що існує між двома країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Швейцарія
NEWS
Транспорт, кафе, ТРЦ: куди не пустять у Києві з 1 листопада без COVID-документів
Транспорт, кафе, ТРЦ: куди не пустять у Києві з 1 листопада без COVID-документів
DAILY
Мстислав Банік, "Дія": Українцям не варто боятися "цифрового рабства"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мстислав Банік, "Дія": Українцям не варто боятися "цифрового рабства"