Украина не серьезно относится к требованию РФ отказаться от НАТО, - Стефанишина

По ее словам, Россия уже не часто выставляет требование отказаться от вступления Украины в НАТО и не ведет таких дискуссий.

В этом плане полномасштабная война нивелировала все возможные нарративы России - и об угрозе со стороны НАТО, и о защите русскоязычного населения, и много вещей, которые боялись сами страны НАТО, говоря о том, что не нужно дразнить Россию", - отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что подача заявки Швеции и Финляндии окончательно разбила все возможные спекуляции Кремля, который не готов одновременно воевать против трех стран.

"Поэтому мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям Российской Федерации и будем готовы вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий", - сказала она и добавила, что на сегодня Украина не смотрит настолько далеко в будущее, чтобы предполагать, может ли идти речь об отказе от НАТО в обмен на гарантии безопасности.