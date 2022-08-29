Україна не серйозно ставиться до вимоги РФ відмовитися від НАТО, - Стефанішина

За її словами, Росія вже не часто виставляє вимогу відмовитися від вступу України до НАТО і не веде таких дискусій.

У цьому плані повномасштабна війна нівелювала всі можливі наративи Росії - і про загрозу з боку НАТО, і про захист російськомовного населення, і багато речей, які боялися самі країни НАТО, кажучи про те, що не потрібно дражнити Росію", - зазначила Стефанишина.

Вона підкреслила, що подача заявки Швеції та Фінляндії остаточно розбила всі можливі спекуляції Кремля, який не готовий одночасно воювати проти трьох країн.

"Тому ми не дуже серйозно ставимося до будь-яких заяв Російської Федерації і будемо готові повернутися до дискусії після звільнення наших територій", - сказала вона і додала, що на сьогодні Україна не дивиться настільки далеко в майбутнє, щоб припускати, чи може йти мова про відмову від НАТО в обмін на гарантії безпеки.