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Україна не серйозно ставиться до вимоги РФ відмовитися від НАТО, - Стефанішина

Фото: віце-прем'єр Ольга Стефанішина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На сьогодні українська сторона не серйозно ставиться до вимоги Російської Федерації відмовитися від курсу на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної для "Європейської правди".

За її словами, Росія вже не часто виставляє вимогу відмовитися від вступу України до НАТО і не веде таких дискусій.

У цьому плані повномасштабна війна нівелювала всі можливі наративи Росії - і про загрозу з боку НАТО, і про захист російськомовного населення, і багато речей, які боялися самі країни НАТО, кажучи про те, що не потрібно дражнити Росію", - зазначила Стефанишина.

Вона підкреслила, що подача заявки Швеції та Фінляндії остаточно розбила всі можливі спекуляції Кремля, який не готовий одночасно воювати проти трьох країн.

"Тому ми не дуже серйозно ставимося до будь-яких заяв Російської Федерації і будемо готові повернутися до дискусії після звільнення наших територій", - сказала вона і додала, що на сьогодні Україна не дивиться настільки далеко в майбутнє, щоб припускати, чи може йти мова про відмову від НАТО в обмін на гарантії безпеки.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявляв, що Москві вже не достатньо відмови України від курсу на НАТО.

Зазначимо, ця вимога була однією з нібито умов припинення війни проти України поряд з так званою "денацифікацією" і демілітаризацією.

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НАТОРосійська ФедераціяУкраїнаОльга Стефанішина