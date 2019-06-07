Украина - Сербия: где смотреть матч

В матче 3 тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сойдутся сборные Украины и Сербии. По мнению букмекеров, незначительным фаворитом будут подопечные Андрея Шевченко.

7 июня 21:45

Львов, стадион "Арена Львов"

На стадионе "Арена Львов" в пятницу, 7 июня, состоится матч отборочного цикла Евро-2020 между сборными Украины и Сербии.

В прямом эфире декабря транслировать общенациональном телеканале ТРК "Украина". Также поединок можно будет посмотреть на специализированном канале "Футбол 1". Время начала матча - 21:45 по киевскому времени.

Напомним, матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.