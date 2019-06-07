ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина - Сербия: где смотреть матч

Новости » Спорт    07.06.2019 - 15:01
Украина - Сербия: где смотреть матч
Фото: тренировка сборной Украины перед матчем с Сербией (ffu.ua)

Где и когда начнется поединок третьего раунда отбора на Евро-2020

В матче 3 тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сойдутся сборные Украины и Сербии. По мнению букмекеров, незначительным фаворитом будут подопечные Андрея Шевченко.

7 июня 21:45
Львов, стадион "Арена Львов"

 

На стадионе "Арена Львов" в пятницу, 7 июня, состоится матч отборочного цикла Евро-2020 между сборными Украины и Сербии.

В прямом эфире декабря транслировать общенациональном телеканале ТРК "Украина". Также поединок можно будет посмотреть на специализированном канале "Футбол 1". Время начала матча - 21:45 по киевскому времени.

Напомним, матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Матч между Украиной и Сербией пройдет без болельщиков гостей Украина - Сербия: анонс матча
Новости Украины Сборная Украиныонлайн-трансляцияСербияонлайнотборквалификацияЕвро-2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь