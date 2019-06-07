Україна - Сербія: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок третього раунду відбору на Євро-2020
У матчі 3 туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020 зійдуться збірні України та Сербії. На думку букмекерів, незначним фаворитом будуть підопічні Андрія Шевченка.
7 червня 21:45
Львів, стадіон "Арена Львів"
На стадіоні "Арена Львів" у п'ятницю, 7 червня, відбудеться матч відбіркового циклу на Євро-2020 між збірними України та Сербії.
У прямому ефірі гру транслюватиме загальнонаціональному телеканалі ТРК "Україна". Також поєдинок можна буде подивитися на спеціалізованому каналі "Футбол 1". Час початку матчу - 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, матч обслужить іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матеу Лаосом.