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Україна - Сербія: де дивитися матч

Новини » Спорт    07.06.2019 - 15:01
Україна - Сербія: де дивитися матч
Фото: тренування збірної України перед матчем з Сербією (ffu.ua)

Де і коли почнеться поєдинок третього раунду відбору на Євро-2020

У матчі 3 туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020 зійдуться збірні України та Сербії. На думку букмекерів, незначним фаворитом будуть підопічні Андрія Шевченка.

7 червня 21:45
Львів, стадіон "Арена Львів"

 

На стадіоні "Арена Львів" у п'ятницю, 7 червня, відбудеться матч відбіркового циклу на Євро-2020 між збірними України та Сербії. 

У прямому ефірі гру транслюватиме загальнонаціональному телеканалі ТРК "Україна". Також поєдинок можна буде подивитися на спеціалізованому каналі "Футбол 1". Час початку матчу - 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, матч обслужить іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матеу Лаосом.

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