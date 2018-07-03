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Украина и Сербия начали переговоры об открытии нового рейса Белград-Киев

НовостиОбщество    03.07.2018 - 13:37
Фото: Александр Вучич (facebook.com vucicaleksandar)
Фото: Александр Вучич (facebook.com vucicaleksandar)

Такой шаг будет способствовать налаживанию деловой деятельности между народами

Украина и Сербия начали переговоры об открытии нового регулярного рейса по направлению Белград-Киев. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Поошенком.

"Важно, чтобы мы постоянно улучшали наше сотрудничество. Согласно с этим, мы уже начали переговоры, в частности, инициативу по открытию нового регулярного рейса по направлению Белград-Киев и это действительно будет способствовать налаживанию деловой деятельности между нашими народами", - заявил он.

В свою очередь, Порошенко заявил о близости Украины и Сербии.

"Украина и Сербия очень близки, языки очень близки. Мы чтим, уважаем территориальную целостность и суверенитет Сербии, мы не признали Косово. Ценим поддержку территориальной целостности нашего государства, включительно с Крымом", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась о расширении безвизового режима с Сербией.

Украина и Сербия договорились об обмене данными между таможенными органами Порошенко и Вучич проводят переговоры в формате "тет-а-тет"
Теги публикации: Сербия, рейсы, Белград  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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