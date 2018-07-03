Україна та Сербія розпочали переговори про відкриття нового рейсу Белград-Київ

Такий крок сприятиме налагодженню ділової діяльності між народами

Україна та Сербія розпочали переговори про відкриття нового регулярного рейсу у напрямку Белград-Київ. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич у ході спільного брифінгу з президентом України Петром Поошенком.

"Важливо, щоб ми постійно покращували наше співробітництво. Відповідно до цього, ми розпочали уже переговори, зокрема, ініціативу щодо відкриття нового регулярного рейсу у напрямку Белград-Київ і це справді буде сприяти налагодженню ділової діяльності між нашими народами", - заявив він.

У свою чергу, Порошенко заявив про близькість України та Сербії.

"Україна і Сербія дуже близькі, мови дуже близькі. Ми шануємо, поважаємо територіальну цілісність і суверенітет Сербії, ми не визнали Косово. Цінуємо підтримку територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна домовилася про розширення безвізового режиму з Сербією.