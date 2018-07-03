Такие договоренности призваны повысить борьбу с коррупцией
Украина и Сербия договорились об обмене данными между таможенными органами двух стран. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Сербию.
"Договорились об обмене данными между таможенными органами Украины и Сербии, чтобы мы имели сквозну таможенную декларацию, чтобы не позволять уклоняться от уплаты налогов и повысить борьбу с коррупцией", - заявил Порошенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась о расширении безвизового режима с Сербией.
"Соглашение подписано для того, чтобы улучшить контакты между людьми, чтобы наши народы лучше узнали друг друга. Я уверен, что подписанный документ будет играть важную роль", - заявил Порошенко.