Такие договоренности призваны повысить борьбу с коррупцией

Украина и Сербия договорились об обмене данными между таможенными органами двух стран. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Сербию.

"Договорились об обмене данными между таможенными органами Украины и Сербии, чтобы мы имели сквозну таможенную декларацию, чтобы не позволять уклоняться от уплаты налогов и повысить борьбу с коррупцией", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась о расширении безвизового режима с Сербией.

"Соглашение подписано для того, чтобы улучшить контакты между людьми, чтобы наши народы лучше узнали друг друга. Я уверен, что подписанный документ будет играть важную роль", - заявил Порошенко.