Такі домовленості покликані підвищити боротьбу з корупцією

Україна та Сербія домовилися про обмін даними між митними органами двох країн. Про це заявив президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту у Сербію.

"Домовилися про обмін даними між митними органами України і Сербії, щоб ми мали сквозну митну декларацію, щоб не дозволяти ухилятися від податків і підвищити боротьбу з корупцією", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна домовилася про розширення безвізового режиму з Сербією.

"Угоду підписано для того, щоб покращити контакти між людьми, щоб наші народи краще пізнали один одного. Я впевнений, що підписаний документ відіграватиме важливу роль", - заявив Порошенко.