Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.64
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна та Сербія домовилися про обмін даними між митними органами

НовиниПолітика    03.07.2018 - 13:22
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Такі домовленості покликані підвищити боротьбу з корупцією

Україна та Сербія домовилися про обмін даними між митними органами двох країн. Про це заявив президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту у Сербію.

"Домовилися про обмін даними між митними органами України і Сербії, щоб ми мали сквозну митну декларацію, щоб не дозволяти ухилятися від податків і підвищити боротьбу з корупцією", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна домовилася про розширення безвізового режиму з Сербією.

"Угоду підписано для того, щоб покращити контакти між людьми, щоб наші народи краще пізнали один одного. Я впевнений, що підписаний документ відіграватиме важливу роль", - заявив Порошенко.

Порошенко задекларував понад 1 млн гривень доходу від вкладів в банку Порошенко і Вучич проводять переговори у форматі "тет-а-тет"
Теги публікації: Порошенко Петро, митниця, Сербия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся