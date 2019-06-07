Украина - Сербия: анонс матча

Между сборными Украины и Сербии состоится матч 3 тура группового этапа отбора на Евро-2020. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры отдают небольшое преимущество команде Андрея Шевченко. Поединок обслужит испанская бригада арбитров.

7 июня 21:45

Львов, стадион "Арена Львов"

Это первая встреча соперников в официальных турнирах. В товарищеских поединках сборная Украины и Сербии встречались четыре раза, во всех матчах победу одержала команда "сине-желтых".

Обе команды в этом отборе успели сыграть вничью с Португалией. Сербия провела только один матч на групповом этапе, а Украина - уже две встречи, второй со сборной Люксембурга.

После проведенных встреч команда Шевченко расположилась на первой строчке группы В, имея в своем активе четыре очка. Сербы занимают четвертое место, имея в послужном списке один балл.

Сборная Украины подходит к ключевому матчу против Сербии далеко не самым боевым составом. Травмированы Андрей Ярмоленко и Жуниор Мораэс. Лишь недавно восстановились Марлос и Виталий Миколенко. Долгое почти без игровой практики был Евгений Коноплянка. Главному тренеру команды Андрею Шевченко предстоит принять несколько непростых кадровых решений.

В составе гостей не сможет сыграть лишь травмированный полузащитник Сергей Милинкович-Савич. Все остальные футболисты готовы к игре с Украиной.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Бурда, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Коноплянка, Малиновский, Цыганков, Яремчук

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Миленкович, Спаич, Коларов, Ляич, Гачинович, Максимович, Тадич, Митрович, Йович