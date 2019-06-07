Україна - Сербія: анонс матчу

Між збірними України та Сербії відбудеться матч 3 туру групового етапу відбору на Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери віддають невелику перевагу команді Андрія Шевченка. Поєдинок обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів.

7 червня 21:45

Львів, стадіон "Арена Львів"

Це перша зустріч суперників в офіційних турнірах. У товариських поєдинках збірна України і Сербії зустрічалися чотири рази, у всіх матчах перемогу здобула команда "синьо-жовтих".

Обидві команди в цьому відборі встигли зіграти внічию з Португалією. Сербія провела тільки один матч на груповому етапі, а Україна - вже дві зустрічі, другий зі збірною Люксембургу.

Після проведених зустрічей команда Шевченка розташувалася на першому рядку групи В, маючи в своєму активі чотири очки. Серби займають четверте місце, маючи в послужному списку один бал.

Збірна України підходить до ключового матчу проти Сербії далеко не самим бойовим складом. Травмовано Андрій Ярмоленко і Жуніор Мораес. Лише недавно відновилися Марлос і Віталій Миколенко. Довгий майже без ігрової практики був Євген Коноплянка. Головному тренеру команди Андрію Шевченку мають бути ухвалені кілька непростих кадрових рішень.

У складі гостей не зможе зіграти лише травмований півзахисник Сергій Милинкович-Савич. Всі інші футболісти готові до гри з Україною.

Орієнтовні склади:

Україна: П'ятов, Караваєв, Кривцов, Бурда, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Коноплянка, Малиновський, Циганков, Яремчук

Сербія: Дмитрович, Рукавіна, Міленкович, Спаіч, Коларов, Ляїч, Гачіновіч Максимович, Тадич, Мітровіч, Йович