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Порошенко подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы в 2018 году

Новости » Политика    24.10.2018 - 12:16
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

День достоинства и свободы отмечается в Украине 21 ноября

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2018 году Дня достоинства и свободы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, указ издан для надлежащего празднования в 2018 году Дня достоинства и свободы. Сообщается, что в этом году будет отмечаться пятая годовщина начала массовых акций общественного протеста во время Революции Достоинства.

Согласно указу, правительство должно создать организационный комитет по подготовке и празднованию Дня достоинства и свободы, а также утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.

В частности, Кабмин вместе с Киевской городской государственной администрацией должен принять меры относительно обеспечения Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.

Отметим, День достоинства и свободы отмечается в Украине 21 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что дата празднование Дня достоинства и свободы была закреплена соответствующим указом президента Украины от 13 ноября 2014 года. В Украине выходной в этот день не предусмотрен. Согласно ст. 73 КЗоТ, праздник 21 ноября не входит в число официальных нерабочих дней для украинцев.

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