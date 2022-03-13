Украина сегодня открывает 14 гуманитарных коридоров: полный список

В воскресенье, 13 марта, Украина открывает 14 гуманитарных коридоров в горячие точки страны. По ним будут эвакуировать людей в более безопасные города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram .

Так, сегодня открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:

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