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Украина сегодня открывает 14 гуманитарных коридоров: полный список

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 13 марта, Украина открывает 14 гуманитарных коридоров в горячие точки страны. По ним будут эвакуировать людей в более безопасные города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram.

Так, сегодня открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:

  • из Запорожья в Мариуполь (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) - с обязательным разминированием по всему маршруту;
  • из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья;
  • из поселка Козаровичи (тренинговый центр) Киевской области в город Киев;
  • из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир;
  • из города Макаров Киевской области в Житомир;
  • из города Бородянка Киевской области в город Житомир;
  • из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары;
  • из села Победа Киевской области в направлении города Киев;
  • из села Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров;
  • из города Кременная в Лиман Луганской области;
  • из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области;
  • из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области;
  • из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области;
  • из города Счастья Луганской области в город Славянск Донецкой области.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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