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Україна сьогодні відкриває 14 гуманітарних коридорів: повний список

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 13 березня, Україна відкриває 14 гуманітарних коридорів в гарячі точки країни. По них евакуюватимуть людей у безпечніші міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової в Telegram.

Так, сьогодні відкриваються гуманітарні коридори за наступними маршрутами:

  • із Запоріжжя до Маріуполя (Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь) - з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту;
  • з міста Пологи Запорізької області в напрямку Запоріжжя;
  • з селища Козаровичі (тренінговий центр) Київської області в місто Київ;
  • з селища Андріївка Київської області в місто Житомир;
  • з міста Макарів Київської області в Житомир;
  • з міста Бородянка Київської області в місто Житомир;
  • з села Світильня Київської області в напрямку міста Бровари;
  • з села Перемога Київської області в напрямку міста Київ;
  • з села Велика Димерка Київської області в напрямку Броварів;
  • з міста Кремінна в Лиман Луганської області;
  • з міста Рубіжне Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області;
  • з міста Попасна Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області;
  • з селища Гірське Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області;
  • з міста Щастя Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області.

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