Україна сьогодні відкриває 14 гуманітарних коридорів: повний список
У неділю, 13 березня, Україна відкриває 14 гуманітарних коридорів в гарячі точки країни. По них евакуюватимуть людей у безпечніші міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової в Telegram.
Так, сьогодні відкриваються гуманітарні коридори за наступними маршрутами:
- із Запоріжжя до Маріуполя (Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь) - з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту;
- з міста Пологи Запорізької області в напрямку Запоріжжя;
- з селища Козаровичі (тренінговий центр) Київської області в місто Київ;
- з селища Андріївка Київської області в місто Житомир;
- з міста Макарів Київської області в Житомир;
- з міста Бородянка Київської області в місто Житомир;
- з села Світильня Київської області в напрямку міста Бровари;
- з села Перемога Київської області в напрямку міста Київ;
- з села Велика Димерка Київської області в напрямку Броварів;
- з міста Кремінна в Лиман Луганської області;
- з міста Рубіжне Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області;
- з міста Попасна Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області;
- з селища Гірське Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області;
- з міста Щастя Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області.
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