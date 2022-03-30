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Украина сегодня откроет три гуманитарных коридора: список

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Киев, Среда 30 марта 2022 09:37
Украина сегодня откроет три гуманитарных коридора: список Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

На 30 марта согласовано открытие трех гуманитарных коридоров в Украине. Сегодня будут работать коридоры из Бардянска, Мелитополя и Энергодара в направлении Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

В частности, сегодня откроют следующие гуманитарные коридоры:

  • для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в Бердянск
  • для эвакуации и доставки гуманитарной помощи в Мелитополь
  • для проезда колонны на собственном авто из Энергодара в Запорожье

По ее словам, сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже выехали из Запорожья. На обратном пути к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на своем авто.

Напомним, накануне оккупанты заблокировали зеленый коридор из Энергодара через Васильевку.

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Запорожье Мелитополь Бердянск эвакуация Энергодар
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