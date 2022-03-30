Украина сегодня откроет три гуманитарных коридора: список
Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
На 30 марта согласовано открытие трех гуманитарных коридоров в Украине. Сегодня будут работать коридоры из Бардянска, Мелитополя и Энергодара в направлении Запорожья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.
В частности, сегодня откроют следующие гуманитарные коридоры:
- для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в Бердянск
- для эвакуации и доставки гуманитарной помощи в Мелитополь
- для проезда колонны на собственном авто из Энергодара в Запорожье
По ее словам, сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже выехали из Запорожья. На обратном пути к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на своем авто.
Напомним, накануне оккупанты заблокировали зеленый коридор из Энергодара через Васильевку.
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