Україна сьогодні відкриє три гуманітарних коридори: список
Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
На 30 березня погоджено відкриття трьох гуманітарних коридорів в Україні. Сьогодні працюватимуть коридори з Бардянська, Мелітополя та Енергодара в напрямку Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.
Зокрема, сьогодні відкриють наступні гуманітарні коридори:
- для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги в Бердянськ
- для евакуації та доставки гуманітарної допомоги в Мелітополь
- для проїзду колони на власному авто з Енергодара до Запоріжжя
За її словами, сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже виїхали із Запоріжжя. На зворотному шляху до гуманітарних колон з Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися люди на своєму авто.
Нагадаємо, напередодні окупанти заблокували зелений коридор з Енергодара через Василівку.
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