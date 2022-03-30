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Україна сьогодні відкриє три гуманітарних коридори: список

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Київ, Середа 30 березня 2022 09:37
Україна сьогодні відкриє три гуманітарних коридори: список Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

На 30 березня погоджено відкриття трьох гуманітарних коридорів в Україні. Сьогодні працюватимуть коридори з Бардянська, Мелітополя та Енергодара в напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

Зокрема, сьогодні відкриють наступні гуманітарні коридори:

  • для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги в Бердянськ
  • для евакуації та доставки гуманітарної допомоги в Мелітополь
  • для проїзду колони на власному авто з Енергодара до Запоріжжя

За її словами, сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже виїхали із Запоріжжя. На зворотному шляху до гуманітарних колон з Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися люди на своєму авто.

Нагадаємо, напередодні окупанти заблокували зелений коридор з Енергодара через Василівку.

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Запоріжжя Мелітополь Бердянськ евакуація Энергодар
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