Украина сегодня откроет 10 гуманитарных коридоров: полный список

Сегодня, 14 марта, в Украине откроют 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук.
Киевская область:
Луганская область:
Кроме того, Верещук добавила, что сегодня снова попытаются разблокировать гуманитарный конвой из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Луганской области планировалась эвакуация поездом со станции Новозолотаревка Северодонецкого района около 14:00.
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