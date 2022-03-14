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Украина сегодня откроет 10 гуманитарных коридоров: полный список

Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 14 марта, в Украине откроют 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук.

Киевская область:

  • Из сел Богдановка и Новобогдановка - в Бровары
  • Из села Перемога (Барышевская община) - в Бровары
  • Из села Бобрик - в Бровары
  • Из Гостомеля - в село Белогородка
  • Из поселков Ворзель и Немешаево - в село Белогородка
  • Из поселка Дмитровка - в село Белогородка

Луганская область:

  • Северодонецк - Славянска (Донецкая область)
  • Попасная - Славянск
  • Горское - Славянск

Кроме того, Верещук добавила, что сегодня снова попытаются разблокировать гуманитарный конвой из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Луганской области планировалась эвакуация поездом со станции Новозолотаревка Северодонецкого района около 14:00.

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