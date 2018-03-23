РБК-Україна проведе онлайн-трансляцію товариського поєдинку

Україна - Саудівська Аравія. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на телеканалах ТРК Україна і Футбол 1. Збірна України проведе поєдинок проти учасника ЧС-2018 Саудівською Аравією. На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Андрія Шевченка.

23 березня 21:00

Марбелья, стадіон "мунисипаль де Марбелья"

- Вхід на матч - вільний. Для вболівальників збірної команди України будуть відкриті конкретні сектори.

- Подолавши дистанцію у 4 тисячі кілометрів за п'ять годин польоту, національна команда України прибула до іспанської Малаги і провела перше тренування.

"Жовто-сині" проведуть перший для себе матч у нинішньому році проти учасника чемпіонату світу 2018 року. Наша національна команда не зуміла кваліфікуватися на мундіаль і тепер під керівництвом Андрія Шевченка готується до старту Ліги націй, а також відбіркового циклу Євро-2020.

Україна і Саудівська Аравія зустрічалися між собою всього один раз - у другому турі групового етапу ЧС-2006. Тоді Андрій Русол на 4 хвилині забив гол, який став першим голом забитим України в груповому турнірі на чемпіонаті світу!

У підсумку підопічні Олега Блохіна розгромили аравійців з рахунком 4:0 і здобули першу у своїй історії перемогу на Мундіалі. Голами також відзначилися Сергій Ребров, Максим Калініченко і ще один на рахунку нинішнього наставника "жовто-синіх" Андрія Шевченка.

Подивимося, що запропонує він, як тренер! Віримо в перемогу!