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Україна - Саудівська Аравія: онлайн трансляція

НовиниСпорт    23.03.2018 - 09:09
Україна - Саудівська Аравія (twitter.com/FFUKRAINE)
Україна - Саудівська Аравія (twitter.com/FFUKRAINE)

РБК-Україна проведе онлайн-трансляцію товариського поєдинку

Україна - Саудівська Аравія. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на телеканалах ТРК Україна і Футбол 1. Збірна України проведе поєдинок проти учасника ЧС-2018 Саудівською Аравією. На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Андрія Шевченка.

23 березня 21:00
Марбелья, стадіон "мунисипаль де Марбелья"

 

- Вхід на матч - вільний. Для вболівальників збірної команди України будуть відкриті конкретні сектори.

- Подолавши дистанцію у 4 тисячі кілометрів за п'ять годин польоту, національна команда України прибула до іспанської Малаги і  провела перше тренування. 

"Жовто-сині" проведуть перший для себе матч у нинішньому році проти учасника чемпіонату світу 2018 року. Наша національна команда не зуміла кваліфікуватися на мундіаль і тепер під керівництвом Андрія Шевченка готується до старту Ліги націй, а також відбіркового циклу Євро-2020.

Україна і Саудівська Аравія зустрічалися між собою всього один раз - у другому турі групового етапу ЧС-2006. Тоді Андрій Русол на 4 хвилині забив гол, який став першим голом забитим України в груповому турнірі на чемпіонаті світу!

У підсумку підопічні Олега Блохіна розгромили аравійців з рахунком 4:0 і здобули першу у своїй історії перемогу на Мундіалі. Голами також відзначилися Сергій Ребров, Максим Калініченко і ще один на рахунку нинішнього наставника "жовто-синіх" Андрія Шевченка.

Подивимося, що запропонує він, як тренер! Віримо в перемогу!

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Теги: Збірна України, онлайн-трансляция, Саудовская Аравия, онлайн
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