Украина сама определит параметры победы. Партнеры не имеют права ломать нас к уступкам, - МИД
Украинский народ и украинская власть сами определят параметры своей победы. И то, как ее добывать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.
"Украина будет определять что, где и когда закончится. Это наша земля. Мы воюем, но мы также готовы к переговорам. Мы благодарны партнерам за всю их помощь, но не у одного партнера нет ни морального, ни политического права ломать нас, принуждая к любым уступкам" - сказал Кулеба.
В то же время он отметил, что на сегодня никто не давит на Украину по поводу того, в каких пределах должна завершиться война в Украине.
Напомним, ряд европейских политиков предлагал Украине пойти на уступки относительно своего суверенитета. Речь идет о компромиссах в войне с Россией. Однако такие действия приведут только к затягиванию войны или новым конфликтам.
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