Украина сама определит параметры победы. Партнеры не имеют права ломать нас к уступкам, - МИД

Украинский народ и украинская власть сами определят параметры своей победы. И то, как ее добывать.

"Украина будет определять что, где и когда закончится. Это наша земля. Мы воюем, но мы также готовы к переговорам. Мы благодарны партнерам за всю их помощь, но не у одного партнера нет ни морального, ни политического права ломать нас, принуждая к любым уступкам" - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что на сегодня никто не давит на Украину по поводу того, в каких пределах должна завершиться война в Украине.