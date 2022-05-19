Україна сама визначить параметри перемоги. Партнери не мають права ламати нас до поступок, - МЗС

Український народ і українська влада самі визначать параметри своєї перемоги. І те, як її здобувати.

"Україна визначатиме що, де і коли закінчиться. Це наша земля. Ми воюємо, але ми також готові до переговорів. Ми вдячні партнерам за всю їхню допомогу, але не в одного партнера немає ні морального, ні політичного права ламати нас, примушуючи до будь-яких поступок" - сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що на сьогодні ніхто не тисне на Україну з приводу того, в яких межах має завершитися війна в Україні.