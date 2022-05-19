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Україна сама визначить параметри перемоги. Партнери не мають права ламати нас до поступок, - МЗС

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Україна, Четвер 19 травня 2022 21:37
Україна сама визначить параметри перемоги. Партнери не мають права ламати нас до поступок, - МЗС Фото: Дмитро Кулеба (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Український народ і українська влада самі визначать параметри своєї перемоги. І те, як її здобувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

"Україна визначатиме що, де і коли закінчиться. Це наша земля. Ми воюємо, але ми також готові до переговорів. Ми вдячні партнерам за всю їхню допомогу, але не в одного партнера немає ні морального, ні політичного права ламати нас, примушуючи до будь-яких поступок" - сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що на сьогодні ніхто не тисне на Україну з приводу того, в яких межах має завершитися війна в Україні.

Нагадаємо, низка європейських політиків пропонувала Україні піти на поступки щодо свого суверенітету. Мова йде про компроміси у війні з Росією. Однак такі дії призведуть тільки до затягування війни чи нових конфліктів.

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