Україна сама визначить параметри перемоги. Партнери не мають права ламати нас до поступок, - МЗС
Український народ і українська влада самі визначать параметри своєї перемоги. І те, як її здобувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.
"Україна визначатиме що, де і коли закінчиться. Це наша земля. Ми воюємо, але ми також готові до переговорів. Ми вдячні партнерам за всю їхню допомогу, але не в одного партнера немає ні морального, ні політичного права ламати нас, примушуючи до будь-яких поступок" - сказав Кулеба.
Водночас він зазначив, що на сьогодні ніхто не тисне на Україну з приводу того, в яких межах має завершитися війна в Україні.
Нагадаємо, низка європейських політиків пропонувала Україні піти на поступки щодо свого суверенітету. Мова йде про компроміси у війні з Росією. Однак такі дії призведуть тільки до затягування війни чи нових конфліктів.
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