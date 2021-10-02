UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина и Румыния завершили совместные военные учения Riverine-2021: церемония закрытия

Автор: Артур Родивилов

В пятницу, 1 октября, в акватории реки Дунай проведена церемония закрытия украинско-румынских военно-морских учений Riverine-2021. Экипажи кораблей провели морской ритуал Sail pass.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВМС Украины в Facebook.

Отмечается, что в этом году заключительная встреча руководителей учений проведена на борту одного из кораблей морских сил Румынии, которая является принимающей стороной.

В ходе встречи представители украинской и румынской делегации договорились о продолжении серии учений в следующем году.

В ВМС отметили, что в 2022 году Украина и Румыния проведут уже пятый, юбилейный, Riverine.

Учения серии Riverine являются не только международными, но и межведомственными, что позволяет проводить их в практической плоскости - бороться с современными вызовами в регионе и поддерживать соответствующий уровень безопасности в пограничной зоне.

План учений включает совместные действия в составе многонациональных корабельных тактических групп, мероприятия по защите свободного судоходства, поддержку пограничной безопасности, тактическое маневрирование, поисковые операции, универсальную оборону кораблей, патрулирование береговой полосы, высадку морского и воздушного десанта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Учения Украины и США