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Україна і Румунія завершили спільні військові навчання Riverine-2021: церемонія закриття

Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 1 жовтня, в акваторії річки Дунай проведена церемонія закриття українсько-румунських військово-морських навчань Riverine-2021. Екіпажі кораблів провели морський ритуал Sail pass.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВМС України у Facebook.

Зазначається, що цього року завершальна зустріч керівників навчань проведена на борту одного з кораблів морських сил Румунії, яка є приймальною стороною.

У ході зустрічі представники української та румунської делегації домовилися про продовження серії навчань наступного року.

У ВМС відзначили, що у 2022 році Україна і Румунія проведуть вже п'ятий, ювілейний, Riverine.

Навчання серії Riverine є не тільки міжнародними, а й міжвідомчими, що дозволяє проводити їх в практичній площині - боротися з сучасними викликами в регіоні та підтримувати відповідний рівень безпеки в прикордонній зоні.

План навчань включає спільні дії у складі багатонаціональних корабельних тактичних груп, заходи щодо захисту вільного судноплавства, підтримку прикордонної безпеки, тактичне маневрування, пошукові операції, універсальну оборону кораблів, патрулювання берегової смуги, висадку морського і повітряного десанту.

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Навчання України і США