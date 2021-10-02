Україна і Румунія завершили спільні військові навчання Riverine-2021: церемонія закриття

Зазначається, що цього року завершальна зустріч керівників навчань проведена на борту одного з кораблів морських сил Румунії, яка є приймальною стороною.

У ході зустрічі представники української та румунської делегації домовилися про продовження серії навчань наступного року.

У ВМС відзначили, що у 2022 році Україна і Румунія проведуть вже п'ятий, ювілейний, Riverine.

Навчання серії Riverine є не тільки міжнародними, а й міжвідомчими, що дозволяє проводити їх в практичній площині - боротися з сучасними викликами в регіоні та підтримувати відповідний рівень безпеки в прикордонній зоні.

План навчань включає спільні дії у складі багатонаціональних корабельних тактичних груп, заходи щодо захисту вільного судноплавства, підтримку прикордонної безпеки, тактичне маневрування, пошукові операції, універсальну оборону кораблів, патрулювання берегової смуги, висадку морського і повітряного десанту.