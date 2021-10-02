Украина и Румыния завершили совместные военные учения Riverine-2021: церемония закрытия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВМС Украины в Facebook .

Отмечается, что в этом году заключительная встреча руководителей учений проведена на борту одного из кораблей морских сил Румынии, которая является принимающей стороной.

В ходе встречи представители украинской и румынской делегации договорились о продолжении серии учений в следующем году.

В ВМС отметили, что в 2022 году Украина и Румыния проведут уже пятый, юбилейный, Riverine.

Учения серии Riverine являются не только международными, но и межведомственными, что позволяет проводить их в практической плоскости - бороться с современными вызовами в регионе и поддерживать соответствующий уровень безопасности в пограничной зоне.

План учений включает совместные действия в составе многонациональных корабельных тактических групп, мероприятия по защите свободного судоходства, поддержку пограничной безопасности, тактическое маневрирование, поисковые операции, универсальную оборону кораблей, патрулирование береговой полосы, высадку морского и воздушного десанта.