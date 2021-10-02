ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україна і Румунія завершили спільні військові навчання Riverine-2021: церемонія закриття

Новость на русском →
Субота 02 жовтня 2021 01:28
Україна і Румунія завершили спільні військові навчання Riverine-2021: церемонія закриття Фото: Україна і Румунія провели перші спільні навчання (navy.mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 1 жовтня, в акваторії річки Дунай проведена церемонія закриття українсько-румунських військово-морських навчань Riverine-2021. Екіпажі кораблів провели морський ритуал Sail pass.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВМС України у Facebook.

Зазначається, що цього року завершальна зустріч керівників навчань проведена на борту одного з кораблів морських сил Румунії, яка є приймальною стороною.

У ході зустрічі представники української та румунської делегації домовилися про продовження серії навчань наступного року.

У ВМС відзначили, що у 2022 році Україна і Румунія проведуть вже п'ятий, ювілейний, Riverine.

Навчання серії Riverine є не тільки міжнародними, а й міжвідомчими, що дозволяє проводити їх в практичній площині - боротися з сучасними викликами в регіоні та підтримувати відповідний рівень безпеки в прикордонній зоні.

План навчань включає спільні дії у складі багатонаціональних корабельних тактичних груп, заходи щодо захисту вільного судноплавства, підтримку прикордонної безпеки, тактичне маневрування, пошукові операції, універсальну оборону кораблів, патрулювання берегової смуги, висадку морського і повітряного десанту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Навчання України і США
NEWS
Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент
Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо