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Украина и Румыния проведут совместные военно-морские учения

Новина українською → Одесская область, Пятница 30 апреля 2021 19:54
Украина и Румыния проведут совместные военно-морские учения Архивное фото: военно-морские учения Riverine-2019 (dumskaya.net)
Автор: РБК-Украина

В Одесской области Украина и Румыния проведут совместные учения Riverine-2021 с участием Военно-морских сил и пограничников. Они состоятся осенью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Это четвертые подряд учения между ВМС ВС Украины и ВМС Румынии, которые состоятся в этом году.

Главная идея учения - укрепление региональной безопасности, улучшение уровня взаимодействия и совместимости стран-участниц.

Украина к учению привлечет группу малых бронированных артиллерийских катеров, рейдовый тральщик, десантный корабль или катер, подразделение морской пехоты, а также морская авиация ВМС Украины. От румынской стороны - бронированные и патрульные катера, рейдовые тральщики, а также пехотное подразделение и вертолет Puma Naval.

Также в учениях примут участие подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

Процесс планирования, управления объединенными корабельно-катерных тактическими группами и отработки задач будут осуществляться согласно стандартам и процедурам НАТО.

Планируется, что военные моряки проведут тренировки по боевому тралению отдельных участков акватории Дуная, отражение воздушного нападения противника, осуществлять контроль за гражданским судоходством в районах оперативной ответственности, отработают элементы тактического маневрирования с учетом особенностей навигации на судоходной реке, будут патрулировать водные пути, тренироваться в организации связи и взаимодействовать с летательными аппаратами.

Напомним, в Ровенской областной государственной администрации 28 апреля провели антитеррористические учения. По легенде, террористы якобы захватили здание облгосадминистрации.

РБК-Украина писало, что в Тернопольской области 28 апреля СБУ и Нацполиция проводили антитеррористические командно-штабные учения.

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