Украина – Россия: когда и где смотреть полуфинал футзального Евро-2022
Сборная Украины по футзалу сыграет с командой России в рамках 1/2 финала чемпионата Европы.
Когда и где смотреть поединок Украина-Россия на Евро-2022, подскажет РБК-Украина.
Украина и Россия разыграют путевку в финал чемпионата в пятницу, 4 февраля. Начало поединка – в 18:00. Матч состоится в Амстердаме.
В прямом эфире поединок покажет телеканал UA: Первый, начиная с 17:55. Онлайн посмотреть матч Украина – Россия можно на платформе "Суспильне Спорт" по этой ссылке, а также на портале UEFA.tv.
Украина, по мнению букмекеров, является аутсайдером противостояния. Ставки на победу "сине-желтых" принимают в диапазоне 3,15-4,75. На победу России коэффициент ниже – от 1,45 до 1,65.
К слову, россияне одолели сборную Грузии в четвертьфинале Евро-2022. В свою очередь Украина в голевой перестрелке победила Казахстан (5:3).