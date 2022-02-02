Украина – Россия: когда и где смотреть полуфинал футзального Евро-2022

Сборная Украины по футзалу сыграет с командой России в рамках 1/2 финала чемпионата Европы.

Когда и где смотреть поединок Украина-Россия на Евро-2022, подскажет РБК-Украина .

Украина и Россия разыграют путевку в финал чемпионата в пятницу, 4 февраля. Начало поединка – в 18:00. Матч состоится в Амстердаме.

В прямом эфире поединок покажет телеканал UA: Первый, начиная с 17:55. Онлайн посмотреть матч Украина – Россия можно на платформе "Суспильне Спорт" по этой ссылке, а также на портале UEFA.tv.

Украина, по мнению букмекеров, является аутсайдером противостояния. Ставки на победу "сине-желтых" принимают в диапазоне 3,15-4,75. На победу России коэффициент ниже – от 1,45 до 1,65.