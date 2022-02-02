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Україна – Росія: коли і де дивитися півфінал футзального Євро-2022

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Амстердам, Середа 02 лютого 2022 16:15
Україна – Росія: коли і де дивитися півфінал футзального Євро-2022 Фото: Збірна України з футзалу (twitter.com/UEFAFutsal)
Автор: Антон Федорців

Збірна України з футзалу зустрінеться із командою Росії в рамках 1/2 фіналу чемпіонату Європи.

Коли і де дивитися поєдинок Україна – Росія на Євро-2022, підкаже РБК-Україна.

Україна і Росія розіграють путівку до фіналу чемпіонату в п'ятницю, 4 лютого. Початок поєдинку – о 18:00. Матч відбудеться в Амстердамі.

У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал UA: Перший, починаючи з 17:55. Онлайн переглянути матч Україна – Росія можна на платформі "Суспільне Спорт" за цим посиланням, а також на порталі UEFA.tv.

Україна, на думку букмекерів, є аутсайдером протистояння. Ставки на перемогу "синьо-жовтих" приймають у діапазоні 3,15-4,75. На перемогу Росії коефіцієнт нижчий – від 1,45 до 1,65.

До слова, росіяни здолали збірну Грузії в чвертьфіналі Євро-2022. Натомість Україна в гольовій перестрілці перемогла Казахстан (5:3).

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