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Украина и Россия разрабатывают совместную декларацию для завершения войны, - МИД Турции

Фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталья Юрченко

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина и Россия работают над совместной декларацией. Документ разрабатывается для урегулирования ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Sabah.

"В этом процессе существует проект совместной декларации. Упор сделан на беспристрастности, безопасности и гарантиях", - отметил министр.

По его словам, помимо работы над текстом, работает также закулисная дипломатия. В то же время Чавушоглу отметил, что окончательное решение стоит за президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Напомним, президент Украины прокомментировал возможность проведения новых переговоров в Турции. Зеленский считает, что продолжение очного переговорного процесса зависит от Владимира Путина.

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