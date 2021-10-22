Украина и Россия могли бы иметь добрососедские отношения. Кулеба назвал условие

"Я убежден, что мы могли бы иметь добрососедские отношения с Россией. Но это требует от россиян признать реальность, что россияне и украинцы - это две отдельные, свободные нации, которые живут в своих собственных суверенных государствах, самостоятельно решая свою судьбу, в том числе выбор модели развития и союзов", - сказал Кулеба в интервью директору Польского института международных отношений (PISM) Славомиру Дембскому.

По его словам, Россия не хочет этого признавать и поэтому в 2014 году напала на Украину. В результате погибли тысячи украинцев, а часть территории страны оказалась оккупирована РФ. Такие действия Москвы уничтожили перспективу добрососедских отношений между российскими и украинскими народами.

Кулеба вспомнил тезис президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и россияне - "одна нация". По словам министра, это заявление российского лидера не соответствует действительности и является лишь имперской фантасмагорией Кремля.

"Вы правильно заметили, что это националистическая концепция XIX века", - добавил Кулеба обращаясь к Дембскому.