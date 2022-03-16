Украина и Россия добились прогресса по мирному плану. Он состоит из 15 пунктов, - FT

Издание со ссылкой на трех участников переговоров пишет, что мирный план включает прекращение огня и вывод российских войск, если Украина объявит о нейтралитете и пойдет на сокращение своих Вооруженных сил.

По данным FT, мирный план обсуждается с понедельника. Согласно ему, Киев должен отказаться от амбиций по вступлению в НАТО и не размещать иностранные военные базы. В обмен на это украинская сторона получит гарантии безопасности от США, Великобритании и Турции.

В то же время издание отмечает, что приемлемость западных гарантий для Москвы может стать препятствием для заключения мирного соглашения. Как и статус оккупированных в 2014 году Крыма и Донбасса.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Financial Times, что мирное соглашение в любом случае будет включать вывод российских войск с территорий, занятых с начала вторжения 24 февраля 2022 года.