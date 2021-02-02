Давление на китайских инвесторов "Мотор Сич" может стоить украинской экономике катастрофических потерь: утрата крупнейшего экспортного рынка и финансовые санкции в международном арбитраже превысят сумму $ 10 млрд и могут подкосить балансирующую на грани кризиса украинскую экономику и "сорвать" шаткую стабильность курса гривны.

Об этом заявил член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко.

По его словам, реакция Пекина на действия Украины против китайских инвесторов "Мотор Сич" может быть тихой, но очень ощутимой.

"Произошедшее должно заставить нервничать весь украинский крупный экспортный бизнес, в том числе в сфере металлургии и аграрки. Утром из Пекина пришел месседж с брифинга внешнеполитического ведомства Китая, которое заявило о неприемлемости односторонних санкций в отношении компаний из КНР, и потребовало от Украины защитить законные права и интересы китайских акционеров "Мотор Сич". Второй плохой сигнал - нота, полученная по информации СМИ, украинским МИД от китайских коллег", - отмечает эксперт.

По его мнению, несмотря на то, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверял, что кейс "Мотор Сич" далек от дипломатических отношений между Киевом и Пекином, нота в адрес МИД Украины говорит обратное.

На свежайших примерах ряда стран член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба приводит экономические последствия встречных санкций со стороны КНР за недружественные выпады.

По подсчетам Oxford Economics и Американо-китайского делового совета политика Трампа в торговых войнах и ограничениях против КНР стоила экономике США 245 тысяч рабочих мест, а миллионы американских домохозяйств ежегодно тратят лишние $ 800 - это цена ввозных пошлин на ходовые потребительские товары китайского производства для каждого "маленького американца".

Наиболее ощутимо Пекин проучил Австралию - страна сильно зависима от экспорта в КНР, а ее экономика похожа на украинскую своей сырьевой ориентацией. Страна несколько лет зеркально повторяла действия США против КНР, рассказывает Пилипенко.

"Быстро найти альтернативу китайскому рынку в условиях сужающегося глобального спроса у Австралии не получится. А на китайский рынок вместо австралийцев моментально выстроились очереди желающих занять высвобождающиеся ниши - проблем с замещением у Китая не возникает", добавляет Пилипенко

Эксперт убежден: помимо того, что Украине светит лишиться $ 3,5 млрд через международный арбитраж, суммарные потери могут достичь свыше $ 10 млрд - в масштабах украинской экономики это астрономические цифры.

Напомним, 29 января президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Санкции введены на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.

Группа DCH Александра Ярославского отреагировала на санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". В DCH заявили, что инициатором санкций была СБУ. Также в компании убеждены, что целью санкций в отношении китайских акционеров "предприятия мог быть срыв проведения внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 31 января.

31 января Служба безопасности Украины действительно проводила следственно-оперативные действия в Запорожье на месте, где должно было состояться собрание акционеров "Мотор Сич". К охране прядка привлекли более 50 полицейских и 200 военных Национальной гвардии. Также сообщается, что сотрудники СБУ требовали открыть двери в здание, где должно было пройти собрание. Одни двери открыли, но вторые пришлось взламывать.

Как писало РБК-Украина, китайский инвестор ПАО "Мотор Сич" Skyrizon в своем официальном заявлении назвала происходящее в Украине "варварским грабежом", исключающим мирное урегулирование спора, и предупредила о намерении защищать свои законные права и интересы, в том числе в международном арбитраже.

Позже заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин отметил, что Украина не создала надлежащих условий для защиты инвестиций, и теперь ожидает жестких контрмер со стороны Китая.

"Кейс "Мотор Сичи" является своеобразным маркером. К сожалению, он не один и не только с Китаем. Мы четко понимаем, что китайская сторона владеет значительными ресурсами для инвестиций в иностранные юрисдикции и ключевым заданием правительства, безусловно, является создание надлежащих условий и гарантий того, что указанные инвестиции, как минимум, не будут подвергаться рейдерским атакам", - сказал заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства.

По мнению аналитика StateWatch Глеба Каневского, Украине придется ответить за действия против инвесторов из КНР. Как минимум, речь идет о перспективе выплаты компенсации $ 3,5 млрд за противозаконную экспроприацию по решению международного арбитража.