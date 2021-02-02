Україна ризикує втратити 15% експорту та 10 млрд. дол. через санкції против акціонерів "Мотор Січі", - експерт

Тиск на китайських інвесторів "Мотор Січ" може коштувати українській економіці катастрофічних втрат: втрата найбільшого експортного ринку і фінансові санкції в міжнародному арбітражі перевищать суму $ 10 млрд і можуть підкоситиукраїнську економіку, яка балансує на межі кризи, і "зірвати" хитку стабільність курсу гривні.

Про це заявив член правління Українсько-китайського інвестиційного клубу Андрій Пилипенко.

За його словами, реакція Пекіна на дії України проти китайських інвесторів "Мотор Січ" може бути тихою, але дуже відчутною.

"Ця подія повинна змусити нервувати весь український великий експортний бізнес, в тому числі у сфері металургії і аграрки. Вранці з Пекіна прийшов меседж з брифінгу зовнішньополітичного відомства Китаю, яке заявило про неприйнятність однобічних санкцій щодо компаній з КНР, і зажадало від України захистити законні права та інтереси китайських акціонерів "Мотор Січ". Другий поганий сигнал - нота, отримана за інформацією ЗМІ, українським МЗС від китайських колег", - зазначає експерт.

На його думку, попри те, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба запевняв, що кейс "Мотор Січ" далекий від дипломатичних відносин між Києвом і Пекіном, нота на адресу МЗС України говорить протилежне.

На найсвіжіших прикладах ряду країн член правління Українсько-китайського інвестиційного клубу призводить економічні наслідки зустрічних санкцій з боку КНР за недружні випади.

Так: за підрахунками Oxford Economics і Американо-китайського ділової ради політика Трампа в торгових війнах і обмеження проти КНР коштувала економіці США 245 тисяч робочих місць, а мільйони американських домогосподарств щорічно витрачають зайві $ 800 - це ціна ввізних мит на ходові споживчі товари китайського виробництва для кожного "маленького американця".

Найбільш відчутно Пекін провчив Австралію - країна дуже залежна від експорту в КНР, а її економіка схожа на українську своєї сировинної орієнтацією. Країна кілька років дзеркально повторювала дії США проти КНР, розповідає Пилипенко.

"Швидко знайти альтернативу китайському ринку в умовах зменшеного глобального попиту в Австралії не вийде. А на китайський ринок замість австралійців моментально вишикувалися черги бажаючих зайняти вивільняються ніші - проблем із заміщенням у Китаю не виникає", додає Пилипенко

Експерт переконаний: крім того, що Україні світить позбутися $ 3,5 млрд через міжнародний арбітраж, сумарні втрати можуть досягти понад $ 10 млрд - в масштабах української економіки це астрономічні цифри

Нагадаємо, 29 січня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Санкції введені на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих в Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.

Група DCH Олександра Ярославського відреагувала на санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". В DCH заявили, що ініціатором санкцій була СБУ. Також у компанії переконані, що метою санкцій відносно китайських акціонерів "підприємства міг бути зрив проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначеного на 31 січня.

31 січня Служба безпеки України дійсно проводила слідчо-оперативні дії Запоріжжя на місці, де мали відбутися збори акціонерів "Мотор Січ". До охорони порядку залучили понад 50 поліцейських і 200 військових Національної гвардії. Також повідомляється, що співробітники СБУ вимагали відкрити двері в будівлю, де повинно було пройти збори. Одні двері відкрили, але другі довелося зламувати.

Як повідомляло РБК-Україна, що китайський інвестор ПАТ "Мотор Січ" Skyrizon у своїй офіційній заяві назвала те, що відбувається в Україні "варварським пограбуванням", виключає мирне врегулювання спору, і попередила про намір захищати свої законні права та інтереси, в тому числі в міжнародному арбітражі.

Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін зазначив, що Україна не створила належних умов для захисту інвестицій, і тепер очікує жорстких контрзаходів з боку Китаю.

"Кейс "Мотор Січі" є своєрідним маркером. На жаль, він не один і не тільки з Китаєм. Ми чітко розуміємо, що китайська сторона володіє значними ресурсами для інвестицій в іноземні юрисдикції і ключовим завданням уряду, безумовно, є створення належних умов і гарантій того, що зазначені інвестиції, як мінімум, не будуть піддаватися рейдерських атак", - сказав заступник глави українського зовнішньополітичного відомства.

На думку аналітика StateWatch Гліба Канівського, Україні доведеться відповісти за дії проти інвесторів з КНР. Як мінімум, мова йде про перспективу виплати компенсації $ 3,5 млрд за протизаконну експропріацію за рішенням міжнародного арбітражу.