Украина и РФ продолжили переговоры в видеоформате, – Кремль
Переговоры украинской и российской делегации по прекращению военных действий перешли в видеоформат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
В Кремле заявили, что переговоры делегаций продолжились дистанционно. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский", – заявил он.
Песков также добавил, что пока не готов давать комментарии относительно деталей переговоров. Ранее пресс-служба российского президента упомянула об онлайн-переговорах в сообщении о разговоре Путина с лидерами Германии и Франции.
Напомним, администрация президента Азербайджана заявила о готовности организовать переговоры Украины и РФ.
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