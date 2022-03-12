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Украина и РФ продолжили переговоры в видеоформате, – Кремль

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Суббота 12 марта 2022 17:42
Украина и РФ продолжили переговоры в видеоформате, – Кремль Фото: Третий раунд переговоров Украины и РФ в Беларуси (NEXTA Live)
Автор: Антон Федорцив

Переговоры украинской и российской делегации по прекращению военных действий перешли в видеоформат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

В Кремле заявили, что переговоры делегаций продолжились дистанционно. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский", – заявил он.

Песков также добавил, что пока не готов давать комментарии относительно деталей переговоров. Ранее пресс-служба российского президента упомянула об онлайн-переговорах в сообщении о разговоре Путина с лидерами Германии и Франции.

Напомним, администрация президента Азербайджана заявила о готовности организовать переговоры Украины и РФ.

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