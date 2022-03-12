Украина и РФ продолжили переговоры в видеоформате, – Кремль

Переговоры украинской и российской делегации по прекращению военных действий перешли в видеоформат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

В Кремле заявили, что переговоры делегаций продолжились дистанционно. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский", – заявил он.

Песков также добавил, что пока не готов давать комментарии относительно деталей переговоров. Ранее пресс-служба российского президента упомянула об онлайн-переговорах в сообщении о разговоре Путина с лидерами Германии и Франции.