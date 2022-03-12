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Україна і РФ продовжили переговори у відеоформаті, – Кремль

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Субота 12 березня 2022 17:42
Україна і РФ продовжили переговори у відеоформаті, – Кремль Фото: Третій раунд перемовин України та РФ у Білорусі (NEXTA Live)
Автор: Антон Федорців

Переговори української та російської делегації щодо припинення воєнних дій перейшли у відеоформат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

У Кремлі заявили, що переговори делегацій продовжилися дистанційно. Цю інформацію підтвердив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Так, переговори продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати Володимир Мединський", – заявив він.

Пєсков також додав, що наразі не готовий надавати коментарі щодо деталей перемовин. Раніше прес-служба російського президента згадала про онлайн-переговори в повідомленні про розмову Путіна з лідерами Німеччини та Франції.

Нагадаємо, адміністрація президента Азербайджану заявила готовність організувати переговори України та РФ.

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