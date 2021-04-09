Украина резко нарастила экспорт и импорт в начале 2021 года

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-март составил 13,735 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 12% до 15,080 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,346 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-март 2021 года составил 5,226 млрд долларов, что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 29% до 3,071 млн долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 12% до 2,627 млрд долларов.