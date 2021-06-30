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Украина реализует в рамках ООН проекты более чем на 125 млн долларов, - Шмигаль

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Украина, Среда 30 июня 2021 04:41
Украина реализует в рамках ООН проекты более чем на 125 млн долларов, - Шмигаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Во вторник, 29 сентября, с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось заседание Руководящего комитета высокого уровня по внедрению Рамочной программы партнерства между правительством Украины и ООН на 2018-2022 годы. Сейчас реализуются проекты на 125 млн долларов.

Об этом сообщает Урядовый портал.

По словам Шмыгаля, на сегодня в Украине успешно реализуются 10 проектов общей сметной стоимостью более 125 млн долларов.

"Последовательная политическая поддержка ООН и предоставление технической, экспертной и финансовой помощи играют важную роль в реализации реформ и обеспечении стабильности в Украине", - отметил он.

На заседании обсудили основные результаты выполнения Рамочной программы и запланированные мероприятия для обеспечения достижения общих целей партнерства. Премьер-министр отметил важность сотрудничества с организациями системы ООН в осуществлении таких ключевых реформ как борьба с коррупцией, судебная реформа, децентрализация, реформы в сфере здравоохранения, социальной защиты и образования.

В заседании приняли участие координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани, представители организаций системы ООН и Кабмина.

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ООН Денис Шмыгаль
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